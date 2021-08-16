СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

Константин Павлов очистил все мессенджеры перед смертью / Фото Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов перед самой своей смертью решил удалить всю свою переписку в телефонных месенджерах, сообщили Українським Новинам в правоохранительных органах.

"В чатах "чисто". Он почистил их", — сообщил собеседник.

При этом на обнародованном в СМИ видео видно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне (возможно, переписывается с кем-то).

На данный момент следствие изучает телефон Павлова.

Гибель мэра Кривого Рога:

Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

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Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.