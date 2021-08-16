Последние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали

Константин Павлов / zagittya.com.ua

Появились новые подробности в деле о гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

На момент гибели мэр города находился в отпуске, а его жена отдыхала на море сама, сообщает ТСН с места событий.

Что известно о последних часах жизни Павлова

На момент гибели Константин Павлов был в отпуске. Накануне он провел выездное заседание горсовета по собственному желанию.

Тело городского головы нашла его помощница. Она позвонила советнику Павлова Андрею Гальченко и вызвала полицию.

Где была семья мэра Кривого Рога в момент его гибели

В сообщении отмечается, что жена Павлова отдыхала на море в Украине, именно она забила тревогу из-за того, что ее муж не выходил на связь и попросила проверить, все ли хорошо.

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Сын покойного живет отдельно от отца. Родственников мэра пока в доме нет.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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На ней зафиксировано, что он находился в помещении один, при этом ходил по коридору с оружием в руках.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.