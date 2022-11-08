УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сможет частично залатать дыры: эксперт рассказал, как Украине поможет импорт электричества из ЕС

8 ноября 2022, 16:27

Украина сейчас может получать из ЕС около 500 мегаватт электроэнергии. Но если не решить проблему закупки аварийного оборудования, импорт мало что изменит.

электроэнергия из ЕС, Владимир Омельченко
Объемов поставок электроэнергии из ЕС недостаточно для покрытия дефицита в Украине - Владимир Омельченко / коллаж УНИАН, facebook.com

В Украине существует серьезный дефицит возможностей для энергообеспечения, из-за которого невозможно покрыть дефицит электроэнергии поставками из Европы через Объединенную энергосеть с Европейским союзом. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Технические перетоки происходят постоянно в небольших объемах - то они нам дают электроэнергию, то мы им, а потом это балансируется. Но проблема более глобальная, потому что в Украине огромный дефицит возможностей для энергообеспечения. И этот дефицит невозможно покрыть только за счет импорта - перетоки ничего не решат", - говорит эксперт.

По словам Омельченко, частично импорт может залатать дыры в отдельных городах, однако если не решить проблему с закупкой аварийного оборудования (в первую очередь - трансформаторов, выключателей и т. п.), то импорт мало что изменит.

Также эксперт добавляет, что Украина сейчас имеет возможность получать из ЕС около 500 мегаватт электроэнергии.

"По состоянию на сегодня, существует возможность брать с ЕС до 500 мегаватт электроэнергии - это не так и много для того, чтобы кардинально решить вопрос дефицита. Но проблема не в том, что у нас не хватает мощностей для экспорта. Потому что если, например, повреждены линии электропередач вокруг Киевского региона, то каким образом доставить этот импорт? Никак. Частично поставки из ЕС помогут, но надо понимать, что это - дорога электроэнергия, ведь в Евросоюзе она значительно дороже, чем в Украине. Поэтому сказать, что импорт электроэнергии из ЕС решит все проблемы, и после этого прекратятся все аварийные отключения, неправильно - это иллюзия", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, украинская энергосистема в ближайшие месяцы в случае обстрелов со стороны РФ будет вынуждена работать в постоянном режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов.

Также сообщалось, что Украину ожидает очень тяжелая зима. Как заявил член правления государственной компании Укрэнерго Алексей Брехт, Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию - не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток.

Новости Европейского Союза:

Владимир Омельченко электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:50

Помогли ВСУ: оккупанты атаковали ракетами из самолета Су-25 свои же позиции на Донбассе

16:46

"Надо действовать на опережение": Данилов предложил новую стратегию борьбы с российскими ракетамиВидео

16:44

Джамала рассказала о благотворительных выступлениях и эмоциях от судейства на Нацотборе ЕвровиденияВидео

16:35

"Нет никаких условий": у Лаврова вспомнили "добрую волю" и канючат переговоры с УкраинойВидео

16:27

Сможет частично залатать дыры: эксперт рассказал, как Украине поможет импорт электричества из ЕС

Реклама
16:27

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

16:26

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

16:01

В иранских дронах использовались новые детали из США - разведкаВидео

15:55

Лунное затмение 8 ноября 2022 готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:47

Путин сильно промахнулся: эксперты назвали 7 главных ошибок диктатора РФ в войнеВидео

15:20

В Офисе президента рассматривают все сценарии вплоть до блэкаута - Подоляк

15:16

Бунт морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли подробности огромных потерь оккупантовВидео

15:13

"Уже не город-герой": Садальский закатил истерику из-за ОдессыВидео

15:12

Полк Калиновского получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

15:10

Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и РФВидео

14:36

Известная голливудская актриса после каминг-аута впервые стала мамой

14:31

Звезда "Пиратов Карибского моря" оскандалилась заявлением о войне в Украине

14:31

"Не должны терпеть унижения": оккупанты жалуются Кадырову на "сексуальное насилие" чеченцевВидео

14:23

Отключения света и ремонты в Украине будут длиться всю зиму - эксперт

13:50

"В Украине объявлена частичная мобилизация": Резников эпично потроллил россиянВидео

Реклама
13:45

В Украине продлевают военное положение и сроки мобилизации - предложение ЗеленскогоВидео

13:18

Украине нужно 3-5 недель для восстановления нормального электроснабжения, но есть условие - энергетик

13:08

"Условия РФ неприемлемы": у Зеленского ответили Макрону насчет переговоров с КремлемВидео

13:05

В Херсоне скоро произойдет "развязка событий": коллаборант Стремоусов сделал странное заявлениеВидео

12:44

Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

12:42

Не нужно срываться с места: эксперт объяснил, почему для эвакуации из Киева еще не время

12:37

РФ за два дня под Угледаром потеряла больше морпехов, чем за первую чеченскую войну — Forbes

12:25

"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналистВидео

12:22

Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки

12:16

Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

12:09

Украина освободит Крым к лету: Ходжес рассказал, когда начнется операцияВидео

12:03

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

11:49

РФ может превратить города Украины в Алеппо: аналитики Британии заявили о риске "сирийского сценария"Видео

11:38

Телеканал 1+1 покажет документальный проект о восстановлении культурного наследия Украины

11:38

Нужно ли выкапывать георгины на зиму и как сохранить их до весны без погребаВидео

11:34

"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежьеВидео

11:32

Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключенияВидео

11:32

"Украину ждет смертельный удар до конца недели": гороскоп для городов и где ждать бедыВидео

10:57

Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

Реклама
10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять