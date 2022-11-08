Сможет частично залатать дыры: эксперт рассказал, как Украине поможет импорт электричества из ЕС

Объемов поставок электроэнергии из ЕС недостаточно для покрытия дефицита в Украине - Владимир Омельченко / коллаж УНИАН, facebook.com

В Украине существует серьезный дефицит возможностей для энергообеспечения, из-за которого невозможно покрыть дефицит электроэнергии поставками из Европы через Объединенную энергосеть с Европейским союзом. Об этом в интервью Главреду рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Технические перетоки происходят постоянно в небольших объемах - то они нам дают электроэнергию, то мы им, а потом это балансируется. Но проблема более глобальная, потому что в Украине огромный дефицит возможностей для энергообеспечения. И этот дефицит невозможно покрыть только за счет импорта - перетоки ничего не решат", - говорит эксперт.

По словам Омельченко, частично импорт может залатать дыры в отдельных городах, однако если не решить проблему с закупкой аварийного оборудования (в первую очередь - трансформаторов, выключателей и т. п.), то импорт мало что изменит.

Также эксперт добавляет, что Украина сейчас имеет возможность получать из ЕС около 500 мегаватт электроэнергии.

"По состоянию на сегодня, существует возможность брать с ЕС до 500 мегаватт электроэнергии - это не так и много для того, чтобы кардинально решить вопрос дефицита. Но проблема не в том, что у нас не хватает мощностей для экспорта. Потому что если, например, повреждены линии электропередач вокруг Киевского региона, то каким образом доставить этот импорт? Никак. Частично поставки из ЕС помогут, но надо понимать, что это - дорога электроэнергия, ведь в Евросоюзе она значительно дороже, чем в Украине. Поэтому сказать, что импорт электроэнергии из ЕС решит все проблемы, и после этого прекратятся все аварийные отключения, неправильно - это иллюзия", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, украинская энергосистема в ближайшие месяцы в случае обстрелов со стороны РФ будет вынуждена работать в постоянном режиме дежурства аварийных отключений и ремонтов.

Также сообщалось, что Украину ожидает очень тяжелая зима. Как заявил член правления государственной компании Укрэнерго Алексей Брехт, Россия ставит перед собой задачу уничтожения энергетической системы страны. Украинцам следует экономить электроэнергию - не допускать, чтобы все приборы работали днем, выключать свет в пустых помещениях и использовать энергоемкие приборы в ночное время суток.

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