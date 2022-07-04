Сняла пуанты и взяла автомат: удивительная история балерины, ушедшей воевать в тероборону

Олеся Воротнюк / instagram.com/lesiavorotnyuk

Олеся Воротнюк, балерина из труппы Национальной оперы Украины, сняла пуанты и пачку ‒ для того, чтобы в камуфляже и с оружием в руках защищать Украину в войне против России. Об этом сама девушка рассказала в комментарии британскому порталу The Economist.

Воротнюк говорил, что три года назад в боях с русскими и боевиками на востоке Украины погиб ее муж и отец ее ребенка.

"Я знала, что должна что-то сделать, но не знала, что. Но я могла стрелять. Это мое хобби [стрельба ‒ Главред]. Я знала, если будет полномасштабное вторжение, я не поеду за границу. Я буду воевать", — рассказывает девушка.

Когда началось полномасштабное военное вторжение России, Воротнюк ушла из балетной труппы и отправилась записываться добровольцем в войска территориальной обороны. Туда попасть было нелегко, ведь предпочтение отдавали мужчинам с воинским опытом, а не балеринам.

Воротнюк пришлось ждать, но в конечном итоге, она своего добилась. С тех пор она принимала участие в защите от российских оккупантов своего района в Киеве, дежурила на блокпостах, а также помогала людям эвакуироваться из городов, которые жестоко обстреливали оккупанты.

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Напомним, ранее сообщалось о том, как под Попасной 15-летняя Лиза Чернышенко с простреленными ногами вела машину, в который были раненые люди.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка.

Сейчас девочка в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Она в больнице под наблюдением врачей. Они удивляются, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

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