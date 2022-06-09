Все мужчины ушли в ВСУ, несмотря на просьбы остаться: невероятная история одной волынской семьи

Все мужчины ушли из волынской семьи в ВСУ, несмотря на просьбы остаться / коллаж фото УНИАН / скриншот из видео

В семье жителей Волыни Федонюков супруга и мать Светлана уже более трех месяцев живет от звонка до звонка, поскольку все мужчины ушли на фронт воевать с русскими оккупантами. Об этом сообщает портал ТСН.

В разных частях ВСУ сейчас несут двое сыновей Светланы, муж и родной брат. Каждый день женщина ждет от каждого из них звонка или хотя бы текстовое сообщение ‒ мол, все в порядке, живы и невредимы.

Теперь, волею судеб, главным мужчиной в доме остался двухмесячный внук Захар. Его отец Иван планировал устроить с супругой партнерские роды, но из-за войны ничего не получилось.

Воевать с русскими старший сын Светланы, ее муж и брат ушли сразу ‒ 24 февраля. И хотя женщины слезно молили остаться дома хотя бы одному из мужчин, но ответ был суров и строг ‒ они должны быть там.

Младший сын, 21-летний Назар, в рядах ВСУ служит уже год. Впервые за все это время приехал домой всего лишь на сутки на побывку ‒ чтобы поздравить Светлану с Днем матери.

"Я не видела, как я бежала, куда я бежала, бежала к сыну, конечно обняла его так, не отпускаю, не отпускаю, а он говорит, ну все же, мама, я здесь дома", – рассказывает женщина.

Дома парень не задержался, и на следующий день сразу поехал обратно к побратимам ‒ для того, чтобы остановить русских врагов. Супруг Светланы в 2022 году планировал строить новый дом, но тоже, не колеблясь ни минуты, ушел в военкомат.

"Пошли и воюют, должны были брать оружие в руки, потому что по-другому никак", – говорит Светлана.

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Напомним, ранее на Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области.

Как сообщают в этой военной части, женщина в мирной шила одежду в своем ателье, но на службе работает по второй специальности – технолога-пищевика.

В первые дни войны ее дочь Вероника помогала маме кормить военных как волонтер, но уже 28 февраля и сама вступила в тероборону и надела форму ВСУ.

Позднее руководитель МВД Украины Денис Монастирский рассказал о том, что на Донбасс сражаться с русскими оккупантами поехала семья Болотовых - отец и сын (оба - Василии).

"Семья, Родина, свобода – вот самые большие ценности, посягательства на которые побуждает людей браться за оружие. Если бы мы с сыном не ушли, кум не ушел, сосед не ушел, и еще тысячи таких, как мы – оккупант, давно бы был в Киеве. Еще в начале полномасштабного вторжения это было для меня и сына жесткое мужское решение: "Кто, если не мы?!", - говорит Болотов-старший.

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