Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухне

С помощью специального инструмента змея была отловлена и выпущена на свободу за пределами города.
В Днепре в одном из частных домов владельцы обнаружили незваную гостью.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, змея укрылась в кухонной тумбочке.
К спасателям обратились владельцы жилого дома, которые сообщили, что в их дом на улице Петрозаводской Амур-Нижнеднепровского района города Днепра заползла змея.
Хозяева заметили пресмыкающегося в кухне.
Прибывшие по вызову спасатели обнаружили незваную гостью длиной около 1 метра, в мебельном ящике.
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С помощью специального инструмента змея была отловлена и выпущена на свободу за пределами города.
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Автор: Мария Тупик