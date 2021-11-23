Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухне

Змеи атакуют / ГСЧС

В Днепре в одном из частных домов владельцы обнаружили незваную гостью.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, змея укрылась в кухонной тумбочке.

К спасателям обратились владельцы жилого дома, которые сообщили, что в их дом на улице Петрозаводской Амур-Нижнеднепровского района города Днепра заползла змея.

Хозяева заметили пресмыкающегося в кухне.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили незваную гостью длиной около 1 метра, в мебельном ящике.

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С помощью специального инструмента змея была отловлена и выпущена на свободу за пределами города.

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