"Сочи и Анапа станут радиоактивными": эксперт рассказал о последствиях аварии на ЗАЭС

Взрыв на Запорожской АЭС пока маловероятен / Фото УНИАН

Риски аварии на Запорожской АЭС, которую оккупировали российские войска, на данный момент минимальны, поскольку это не выгодно России. Об этом в интервью Главреду выразил энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Не следует думать, будто бы не туда брошенный окурок способен привести к ядерному взрыву. Топливо, которое используется на станции, невозможно взорвать, это не ядерное оружие. И степень обогащения радиоактивных веществ, которые используются в топливных сборках, недостаточна для того, чтобы запустить ту реакцию, которая способна привести к взрыву, подобному взрыву на Хиросиме или Нагасаки", - считает эксперт.

В то же время эксперт не стал исключать возможности провокаций с российской стороны.

"Провокации возможны, но достаточно проанализировать данные любого гидрометцентра - украинского, российского, польского, румынского, американского - чтобы понять, что любые инциденты на ЗАЭС приведут к серьезным негативным последствиям, в первую очередь, для Черноморского побережья РФ. То есть все курортные города, от Анапы, Геленджика и до Сочи будут радиоактивными. То же касается и "житницы России" - Ростовской области, Краснодарского края - все они будут превращены в непригодную для ведения любой хозяйственной деятельности территорию", - рассказал Рябцев.

И добавил, что Россия больше заинтересована в информационном шантаже, чем в реальном создании аварийной ситуации на ЗАЭС.

"То есть в использовании специальных операций в информационной войне, которые, безусловно, Россия применяет и которым необходимо предоставление как можно более объективной и полной информации о том, что реально происходит на объекте", - говорит Рябцев.

Как сообщал Главред, российские оккупанты привезли во временно оккупированный Мелитополь десять химических лабораторий. Как говорит мэр города Иван Федоров, не исключено, что агрессоры так перестраховываются на случай аварии на Запорожской атомной электростанции.

Также сообщалось, что российские оккупанты устраивают провокации прямо перед приездом миссии МАГАТЭ - в частности, они обстреляли Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС.

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