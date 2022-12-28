Соцвыплаты на детей в Украине в 2023-м: изменятся ли и будут ли повышены

В Украине в будущем году всерьез изменится размер социальных выплат на детей. Об этом сообщает специализированный портал "Бухгалтерия для бюджета и ОМС".
Согласно имеющимся данным, прожиточный минимум для детей, который будет действовать в следующем году, – 2272 грн для детей до 6 лет и 2833 грн – от 6 до 18 лет.
Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста.
Если этому ребенку еще в официальном порядке назначена пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь, то размер пособия на него определяют как прожиточный минимум на ребенка 2023 года минус суммы назначенных пенсий, алиментов, стипендий, государственной помощи.
В 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, будет составлять:
- ребенок до 6 лет – 4544 грн (2×2 272 грн);
- ребенок 6-18 лет – 5666 грн (2×2833 грн).
Помощь детям-сиротам, которые закончили специализированные учебные заведения. Таким детям учебные заведения должны выплачивать единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов.
Размер пособия в 2023 году:
- ребенок до 6 лет – 13632 грн (6×2 272 грн);
- ребенок от 6 до 18 лет – 16998 грн (6×2 833 грн);
- с 18 до 23 года – 16104 грн (6×2 684 грн).
Выплаты матерям-одиночкам в Украине
Новый прожиточный минимум 2023 года повлияет на размер пособия на детей одиноким матерям:
- ребенок до 6 лет – 2272 грн;
- ребенок 6-18 лет – 2833 грн;
- 18-23 года (если он обучается на дневном отделении в высшем учебном заведении) – 2684 грн.
Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов.
По словам главы правительства, государство нуждается в помощи Запада. В крайнем случае Украина не смогла бы платить зарплаты и пенсии.
25 ноября Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году намерена покрыть расходы на социальные нужды 18 миллиардами долларов, которые планируется получить от ЕС в качестве макрофинансовой помощи.
"Это значит, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью и т.д. Спасибо европейским друзьям за веру в наше будущее и вклад в нашу общую победу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
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