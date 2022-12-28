В Украине в 2023 году изменится размер социальных выплат на детей.

Соцвыплаты на детей в Украине в 2023-м: изменятся ли и будут ли повышены / коллаж фото УНИАН

В Украине в будущем году всерьез изменится размер социальных выплат на детей. Об этом сообщает специализированный портал "Бухгалтерия для бюджета и ОМС".

Согласно имеющимся данным, прожиточный минимум для детей, который будет действовать в следующем году, – 2272 грн для детей до 6 лет и 2833 грн – от 6 до 18 лет.

Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если этому ребенку еще в официальном порядке назначена пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь, то размер пособия на него определяют как прожиточный минимум на ребенка 2023 года минус суммы назначенных пенсий, алиментов, стипендий, государственной помощи.

В 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, будет составлять:

ребенок до 6 лет – 4544 грн (2×2 272 грн);

ребенок 6-18 лет – 5666 грн (2×2833 грн).

Помощь детям-сиротам, которые закончили специализированные учебные заведения. Таким детям учебные заведения должны выплачивать единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов.

Размер пособия в 2023 году:

ребенок до 6 лет – 13632 грн (6×2 272 грн);

ребенок от 6 до 18 лет – 16998 грн (6×2 833 грн);

с 18 до 23 года – 16104 грн (6×2 684 грн).

Выплаты матерям-одиночкам в Украине

Новый прожиточный минимум 2023 года повлияет на размер пособия на детей одиноким матерям:

ребенок до 6 лет – 2272 грн;

ребенок 6-18 лет – 2833 грн;

18-23 года (если он обучается на дневном отделении в высшем учебном заведении) – 2684 грн.

Напомним, в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов.

По словам главы правительства, государство нуждается в помощи Запада. В крайнем случае Украина не смогла бы платить зарплаты и пенсии.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Украина в 2023 году намерена покрыть расходы на социальные нужды 18 миллиардами долларов, которые планируется получить от ЕС в качестве макрофинансовой помощи.

"Это значит, что Украина сможет покрыть все социальные бюджетные расходы: пенсии, зарплаты бюджетникам, помощь внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью и т.д. Спасибо европейским друзьям за веру в наше будущее и вклад в нашу общую победу", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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