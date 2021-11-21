Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

Парня унижали сослуживцы из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.
23-летний солдат-контрактник ВСУ Владислав Матвеев стал жертвой травли со стороны сослуживцев.
Причиной стала нетрадиционная ориентация парня. Все началось с того, что сослуживцы попросили у него телефон, чтобы позвонить близким. В результате они прочитали его переписку и украли с телефона фото, по которым стало ясно, что парень – гей, пишет zmina.info.
После этого началась открытая травля со стороны сослуживцев.
"После этого шестеро срочников из моей батареи назвали меня пи*ором на вечерней проверке перед всем дивизионом, а на следующий день – на утреннем строении", – рассказал Влад.
Матвеев написал рапорт начальству, назвав имена всех обидчиков.
Также солдат связался с Военной службой правопорядка, однако ситуация не изменялась и парня продолжали унижать.
При этом командир батальона, в котором служит Влад, сказал, что служба ЛГБТ-людей в армии является "неприемлемой", а обидчики никакого наказания не понесут.
На ситуацию обратила внимание уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.
"Обращаюсь к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопросы осуществления служебного расследования по указанному инциденту, в том числе по действиям командира батальона, и принятия мер с целью недопущения дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации, в Вооруженных Силах Украины", - написала она в Facebook.
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