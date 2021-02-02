Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов

Пожар распространился и охватил около 4 000 квадратных метров. В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет. К тушению привлекли почти 200 спасателей.
Вечером во вторник спасателям удалось потушить масштабный пожар в Эпицентре в городе Первомайск. Здание горело на протяжении почти шести часов, сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, пожар возник в 12:58 на площади около 800 квадратных метров. Позже он распространился и охватил около 4 000 квадратных метров. В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекли почти 200 человек и 35 единиц техники.
Мужчина, которого задержали за поджог Эпицентра, был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором первомайского Эпицентра.
Пожар в Первомайске – что нужно знать
- Днем 2 февраля стало известно, что в Эпицентре Первомайска поджигатель разлил горючую жидкость в отделе горюче-смазочных материалов, огонь охватил тысячи квадратных метров торгового центра.
- Злоумышленников было двое, один – задержан. По сведения администрации Эпицентра, одного из поджигателей задержали охранники. Мужчина применил против охранников топор.
- В МВД сообщали, что задержан 37-летний житель Николаевщины, который уже был судим.
- В полиции добавили, что во время задержания злоумышленника пострадали два охранника.
Автор: Екатерина Трохимчук