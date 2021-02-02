Спасатели потушили Эпицентр, который горел почти шесть часов

Пожар в Эпицентре потушили / facebook.com/Сергей Шайхет

Вечером во вторник спасателям удалось потушить масштабный пожар в Эпицентре в городе Первомайск. Здание горело на протяжении почти шести часов, сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, пожар возник в 12:58 на площади около 800 квадратных метров. Позже он распространился и охватил около 4 000 квадратных метров. В 18:30 его потушили, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли почти 200 человек и 35 единиц техники.

Мужчина, которого задержали за поджог Эпицентра, был в состоянии алкогольного опьянения. Он приехал в город специально, чтобы поджечь гипермаркет. По словам задержанного, у него были плохие отношения с директором первомайского Эпицентра.

Пожар в Первомайске – что нужно знать