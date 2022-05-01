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"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу

1 мая 2022, 08:35

Наши защитники постоянно сбивают темпы наступления врага.

Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу / скриншот

Российские оккупационные войска концентрируют войска и готовятся наступать в направлении Гуляйполя и Кривого Рога, но ВСУ успешно замедляют продвижение оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал, что войскам врага будет крайне тяжело хоть немного продвинуться на обоих направлениях.

"На Гуляйполевском направлении они радостно концентрируются и хотят гордо идти вперед. Но в степи очень сложно прятаться. Мы их видим. В товарных количествах. А когда мы их видим, туда начинаем прилетать авиация, артиллерия, многое другое происходит. Очень эффективно начал работать наш спецназ, силы специального назначения режут их по тылам, жгут тыловые колонны, прореживают, причем наносят урон, которые реально сбивают темпы концентрации, сосредоточения, заставляют отвлекать силы на охрану районов, охрану коммуникаций. Для этого доразведывается, наносятся удары в тыл противника - то есть это пункт управления, это склады с боеприпасами, резервы. Выходит размах на рубль - удар там на 40 копеек, например", — заявил он.

Такая же ситуация наблюдается и в Криворожском направлении, отметил Арестович.

Читайте также"Пушечное мясо не достойно уважения": в Кривом Роге преподали урок парню, который оскорблял ВСУ"Они уже четыре дня, как хотели наступить в сторону Кривого Рога, но мы им постоянно сбиваем темпы, нанося удары по складам ГВС, боеприпасам, пунктам управления. Там тоже огромные потери — за вчера там очень яркие три удара, за сегодня два. И обстреливают они, я так понимаю в наказание, Николаев дальнобойным – реактивной артиллерией, типа "Смерчев", доставая до окраин, которые в сторону Херсона", - заявил советник главы ОП.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины также нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

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война в Украине новости Кривого Рога Алексей Арестович
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