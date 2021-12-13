Спор из-за долгов и наследства СССР: Киев обвинил Путина в манипуляции

В МИД Украины ответили на претензии Владимира Путина / УНИАН

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко прокомментировал обвинение президента РФ Владимира Путина в том, что Украина якобы не выполнила обязательства о передаче России зарубежных активов бывшего СССР.

Утверждение хозяина Кремля является манипуляцией фактами, подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина.

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - отметил представитель МИД Украины.

Он напомнил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавил Николенко.

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Долги и имущество СССР: в чем суть спора

Ранее Украина отказалась признавать претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.

При этом Украина осталась единственной из всех бывших республик СССР, не урегулировавшей проблему распределения активов Советского Союза.

Позиция Украины состоит в том, что сумма долгов, которые Россия выплатила за Украину, составляет не более 14 миллиардов долларов. Тогда как общая стоимость зарубежного имущества СССР, по разным данным, достигает 300-400 миллиардов долларов. Таким образом, выплаченный Москвой долг становится значительно меньшим, нежели те почти 17 процентов активов СССР, составляющих украинскую долю по соглашениям 1991 года.

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