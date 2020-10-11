Срочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности

Владимир Зеленский провел совещание по борьбе с коронавирусом / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях.

Глава государства также одобрил идею о более раннем начале каникул в школах, рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель агентству Интерфакс-Украина.

"Накануне президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации". - пояснила она.

Мендель отметила, что для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 было предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше.

"Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией", - добавила пресс-секретарь главы государства.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.