США должны оказать Украине военную помощь на уровне Афганистана: в ОП назвали причину

Украина нуждается в миллиардах долларов помощи, говорит Тимофей Милованов.
Киев нуждается в военной помощи Вашингтона на уровне не меньше, чем США оказывали Афганистану, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
Как подчеркнул он в комментарии Financial Times, это поможет Украине сдерживать российскую агрессию.
Он говорит, что пришло время Вашингтону осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларов помощи для того, чтобы выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы.
Свое убеждение он обосновал тем, что Украина является жизнеспособным государством и намерено бороться, а также исповедует либерально-демократические ценности.
Милованов настаивает на том, что Украина – это не Афганистан, ведь страна не проиграла, а борется за свою независимость и суверенитет.
"Безопасность прежде всего. Мы сделали для стабильности в Европе гораздо больше, чем многие другие страны мира", – добавил он.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский нанесет визит в Вашингтон для встречи с Джо Байденом.
Приглашение украинского главы государства свидетельствует о том, что США оказывают решительную поддержку Киева в борьбе с агрессией Москвы в виде оккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.
В ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, указано, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит украинского гаранта подтвердит непоколебимую поддержку Киева в противостоянии российской агрессии.