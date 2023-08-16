США не дадут Украине проиграть войну, наша победа в интересах Байдена – Жданов

Предвыборная "гонка" кандидатов в президенты США Байдена и Трампа напрямую повлияет на сроки завершения войны в Украине, говорит военный эксперт.

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США не дадут Украине проиграть войну, наша победа в интересах Байдена, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента Украины

Сроки окончания войны в Украине в значительной степени будут привязаны к президентским выборам в США, которые состоятся в 2024 году. Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не позволит нашему государству проиграть войну, ведь ему нужна победа Украины, чтобы повысить свои шансы попасть на второй президентский срок.

Сейчас у Байдена нет других аргументов, чтобы убедить американскую общественность отдать предпочтение именно ему, не Дональду Трампу. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Трамп – основной конкурент Байдена. И до 50% им обоим не хватает каких-то 10%, они идут примерно одинаково. Если, не дай Бог, мы проиграем войну или произойдет заморозка конфликта с "Минском-3", трамписты просто порвут Байдена и демократов за то, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены впустую. А сумма уже немаленькая – 66 миллиардов долларов", – отметил Жданов.

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Он подчеркнул, что у Байдена нет выбора. Байден очень беспокоится, что в случае развала страны-агрессора России ядерное оружие может попасть в не понятно какие руки и улететь куда угодно. Но, как бы Байден и демократы не хотели бы сохранить целостность России, они уже вошли в эту войну на стороне Украины и не могут позволить себе проиграть.

"Если же Байден сможет сказать, что благодаря помощи США был остановлен конфликт и кровопролитие, больше всего со времен Второй мировой войны, а также была предупреждена ядерная катастрофа, 10%, которых ему не хватает, будут ему просто обеспечены", – подытожил Жданов.

Война в Украине

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