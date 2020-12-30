США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины

Заместитель министра отметил, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности и поддержки территориальной целостности.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Киев получил агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США.
"Украинская сторона уже получила агреман (предварительное соглашение одного государства на назначение определенного лица на должность главы дипломатического представительства другого - Главред)на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - рассказал замглавы МИД, передает Интерфакс Украина.
Енин также отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства двух стран.
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"Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией. Мы с нетерпением ожидаем приезда в Украину нового американского посла и уверены, что он будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия в новой американской администрации", - заявил заместитель министра.
Отметим, Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов с 8 июня 2018 года до 4 марта 2020-го.
В случае назначения Оксана Маркарова будет первой в истории женщиной-послом Украины в США.
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Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- Палата представителей США 8 декабря одобрила оборонный бюджет государства на будущий финансовый год. Документ предполагает предоставление военной помощи Украине.
- 11 декабря законопроект одобрили и в американском Сенате. Законодатели предположили, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет и заявили о намерении преодолеть решение президента, так как в Палате представителей документ набрал две трети голосов.
- В среду, 23 декабря, американские СМИ заявили, что Трамп все-таки заблокировал подписание военного бюджета США. Однако Конгресс, по всей вероятности, вето главы государства преодолеет.