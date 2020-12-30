США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины

В США одобрили Оксану Маркарову на должность посла / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Киев получил агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США.

"Украинская сторона уже получила агреман (предварительное соглашение одного государства на назначение определенного лица на должность главы дипломатического представительства другого - Главред)на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - рассказал замглавы МИД, передает Интерфакс Украина.

Енин также отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства двух стран.

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"Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией. Мы с нетерпением ожидаем приезда в Украину нового американского посла и уверены, что он будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия в новой американской администрации", - заявил заместитель министра.

Отметим, Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов с 8 июня 2018 года до 4 марта 2020-го.

В случае назначения Оксана Маркарова будет первой в истории женщиной-послом Украины в США.

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