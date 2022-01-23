США отказались ударить санкциями до нападения РФ на Украину и назвали причину

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что превентивные санкции против России вводится не будут.

Он считает, что новые санкции против режима Владимира Путина могут привести к потере сдерживающего эффекта, передает CNN.

"Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций - сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - говорит госсекретарь США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Как известно, госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

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Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

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