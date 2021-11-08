США ввели санкции против украинца Васинского

Санкции США против украинцы / eu-objective.info

Министерство финансов США внесло в санкционный список украинца Ярослава Васинского.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в хакерских атаках на американские компании с целью вымогания денег.

Кроме Васинского, в санкционный список попал россиянин Евгений Полянин. В Минфине подозревают, что оба хакера были сообщниками.

Кто такой Васинский

По данным Минфина США, Ярослав Васинский является членом группировки, которая занимается хакерскими атаками на американские компании с целью вымогания средств.

С помощью этой преступной схемы злоумышленникам удалось получить до 200 миллионов долларов.

Реклама

Васинского вместе с Поляниным подозревают в масштабной хакерской атаке на фирму во Флориде, которая является разработчиком программы Kaseya.

Читайте такжеВ США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение

Из-за атаки пострадали более 1 500 предприятий во всем мире.

По данным телеканала CNN, Васинский еще в октябре был задержан на территории Польши. Сейчас хакер ожидает экстрадиции в США, где его будут судить.

Как ранее сообщали, Соединенные Штаты изучают инцидент с кибератакой на IT-компанию Kaseya, сфера деятельности которой связана с дистанционным контролем за программами, которыми пользуются клиенты компании. В Вашингтоне пока не уверены, что за хакерской атакой стоят российские власти, однако если это станет доказанным фактом, американские власти нанесут ответный удар. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Читайте также: