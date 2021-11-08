УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США ввели санкции против украинца Васинского

8 ноября 2021, 21:19
Прослушать новость
Остановить

По данным Минфина США, Ярослав Васинский является членом группировки, которая занимается хакерскими атаками.

Белый дом
Санкции США против украинцы / eu-objective.info

Министерство финансов США внесло в санкционный список украинца Ярослава Васинского.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в хакерских атаках на американские компании с целью вымогания денег.

Кроме Васинского, в санкционный список попал россиянин Евгений Полянин. В Минфине подозревают, что оба хакера были сообщниками.

Кто такой Васинский

По данным Минфина США, Ярослав Васинский является членом группировки, которая занимается хакерскими атаками на американские компании с целью вымогания средств.

С помощью этой преступной схемы злоумышленникам удалось получить до 200 миллионов долларов.

Реклама

Васинского вместе с Поляниным подозревают в масштабной хакерской атаке на фирму во Флориде, которая является разработчиком программы Kaseya.

Читайте такжеВ США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение

Из-за атаки пострадали более 1 500 предприятий во всем мире.

По данным телеканала CNN, Васинский еще в октябре был задержан на территории Польши. Сейчас хакер ожидает экстрадиции в США, где его будут судить.

Как ранее сообщали, Соединенные Штаты изучают инцидент с кибератакой на IT-компанию Kaseya, сфера деятельности которой связана с дистанционным контролем за программами, которыми пользуются клиенты компании. В Вашингтоне пока не уверены, что за хакерской атакой стоят российские власти, однако если это станет доказанным фактом, американские власти нанесут ответный удар. Об этом заявил хозяин Белого дома Джо Байден.

Читайте также:

viber
хакеры Минфин США хакерская атака
Сейчас вы просматриваете новость «США ввели санкции против украинца Васинского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищетуНикогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищету В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыВ моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьУкраинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить Не завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитетНе завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитет Пенсия 20 тысяч гривен: кому в декабре поднимут выплатыПенсия 20 тысяч гривен: кому в декабре поднимут выплаты
21:36

На Львовщине заживо сгорел годовалый малыш: жил в полиэтиленовой палатке возле свалки

21:19

США ввели санкции против украинца ВасинскогоВидео

21:15

Виталий Портников. Лукашенко напал на ПольшуВидеоблоги

21:14

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

21:07

В МИД Украины резко отреагировали на ситуацию с СаакашвилиВидео

Реклама
20:58

На съемках фильма Ржавчины, где убили Гатчинс, произошло еще одно ЧПВидео

20:50

Нет прививки - нет работы: Минздрав хочет расширить перечень профессий с обязательной вакцинациейВидео

20:39

Войска РФ у границ Украины: ВСУ готовы к сценарию МосквыВидео

20:34

Блокада встречи лидеров "Нормандии" и позиция РФ: у Зеленского объявили проблему диалога по ДонбассуВидео

20:21

Самые жадные знаки Зодиака: кто подарит недорогие подарки на Новый год 2022

20:08

Издание Kyiv Post объявило о закрытии, коллектив негодует

20:00

По турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисмнение

19:47

Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочьВидео

19:24

Арест Саакашвили: к больнице стянули спецназ, полиция укрепляет позицииВидео

19:23

"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

19:18

В Европе снова взлетела цена на газ: Газпром не взвинтил поставки топлива по указу ПутинаВидео

19:15

Комаровский рассказал об опасности кислородного концентратора для больных COVID-19Видео

19:10

Роман Цимбалюк. Кто поможет Украине устоять?Видеоблоги

19:10

Разумков создал свой клуб по интересаммнение

18:54

ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

Реклама
18:49

В Киеве женщина загадочным образом выпала из окна и зацепилась за чужой балконВидео

18:47

Беларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - экспертВидео

18:44

В Офисе президента заметили стабилизацию ситуации с коронавирусомВидео

18:31

Украинцам бесплатно раздадут б/у авто: что это за модели и как их получить

18:20

Гороскоп на завтра для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонусВидео

18:16

Полезен ли сыр с плесенью и сколько его можно съедать за день: ответ специалиста

18:05

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:03

Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

17:36

Ситуация накаляется: на границу с Беларусью стягивают бронетехникуФотоВидео

17:34

Газпром обрубил транзит газа через Украину: Россия сделала ставку на Турецкий потокВидео

17:29

Нарушители ПДД могут навсегда лишиться права водить автоВидео

17:26

В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно

17:20

Иммунолог рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусаВидео

16:58

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

16:56

В Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопадВидео

16:51

Депрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать бедыВидео

16:49

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 5 действенных и простых способов

16:39

Коронавирус или туберкулез: по каким симптомам отличить болезни

16:36

Конец локдауна: названа область-кандидат на выход из "красной зоны"Видео

16:23

Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолетеВидео

Реклама
16:21

Мигранты из Беларуси атакуют границу Польши: войска, полиция и пограничники отбивают ударВидео

16:16

Врач-инфекционист развеял мифы о вакцинации и рассказал о чипе в иголкеВидео

16:14

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинацииВидео

16:12

"Колите вакцину, иначе будет тяжело": муж умершей от COVID-19 многодетной роженицы обратился к беременным

16:09

Северный поток-2 готовят к запуску: строительство полностью завершеноВидео

16:04

Врач рассказал, почему все больше украинцев умирают от коронавируса

15:53

В Украине резко взлетели цены на продукты: стало известно о рекордном подорожанииВидео

15:47

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

15:39

Известного музыкального продюсера и композитора жестоко избили в Киеве

15:38

"Связали скотчем в постели": в Киеве совершили нападение на судью и ограбили

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять