Стало известно, как во время карантина в храмах пройдет Рождество

Церкви в праздники будут открыты для верующих / Фото: dn.npu.gov.ua

Во время новогодних и рождественских праздников храмы Православной церкви Украины полностью закрываться на карантин не будут, но прихожанам рекомендуют придерживаться необходимых мер безопасности.

Как заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода, строгие ограничения учреждаться в церквях страны не будут.

По словам митрополита, украинская власть прислушивается к мнению членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно ограничений, необходимых при эпидемии коронавирусной инфекции.

Епифаний подчеркнул, что в дни светлого праздника Рождества Христова украинцы абсолютно свободно смогут посещать храмы.

"Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантинных ограничений, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно. Если мы будем в самом деле ответственными, то увидим, что постепенно болезнь будет спадать. Часть времени будет проведена без жестких ограничений. Это Рождество Христово", - отметил Епифаний.