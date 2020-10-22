Стало известно, как в Киеве встретят Новый год в условиях карантина

Власти планируют ввести дополнительные ограничения во время празднования.
Празднование Нового года-2021 в Киеве, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, все же состоится. Однако привычных концертов и фудкортов не будет. Кроме того, власти планируют ввести дополнительные ограничения.
Об этом говорится в сюжете ТСН от 21 октября, видео обнародовано в YouTube.
Главную елку страны установят на Софийской площади. Ее монтаж начнется в конце ноября. Впервые она будет искусственной и выше прошлогодней – ее высота составит 30 метров. В основе расположится гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами.
Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Длина праздничных украшений составит 20 километров.
Вместо концертов на площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.
Пускать киевлян и гостей столицы на площадь будут партиями по сто человек.
Отмечается, что в этом году празднование Нового года в Киеве обойдется приблизительно в 35 миллионов гривен. При этом 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное - выделят меценаты.
Напомним:
- По состоянию на 21 октября в столице зафиксировали 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 киевлян.
- 19 октября в Украине вступили в силу зоны карантина. Столица Украины осталась в "оранжевой зоне".
- Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.