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Стало известно, как в Киеве встретят Новый год в условиях карантина

22 октября 2020, 07:37

Власти планируют ввести дополнительные ограничения во время празднования.

Киев,елка
В этом году елка на Софийской площади впервые будет искусственной / УНИАН

Празднование Нового года-2021 в Киеве, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, все же состоится. Однако привычных концертов и фудкортов не будет. Кроме того, власти планируют ввести дополнительные ограничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН от 21 октября, видео обнародовано в YouTube.

Главную елку страны установят на Софийской площади. Ее монтаж начнется в конце ноября. Впервые она будет искусственной и выше прошлогодней – ее высота составит 30 метров. В основе расположится гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Длина праздничных украшений составит 20 километров.

Вместо концертов на площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Пускать киевлян и гостей столицы на площадь будут партиями по сто человек.

Отмечается, что в этом году празднование Нового года в Киеве обойдется приблизительно в 35 миллионов гривен. При этом 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное - выделят меценаты.

Напомним:

  • По состоянию на 21 октября в столице зафиксировали 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 киевлян.
  • 19 октября в Украине вступили в силу зоны карантина. Столица Украины осталась в "оранжевой зоне".
  • Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в ближайшие 1,5-2 года украинцы будут вынуждены научиться жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. Противодействовать патогену вируса придется на постоянной основе.
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