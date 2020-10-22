Стало известно, как в Киеве встретят Новый год в условиях карантина

В этом году елка на Софийской площади впервые будет искусственной / УНИАН

Празднование Нового года-2021 в Киеве, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, все же состоится. Однако привычных концертов и фудкортов не будет. Кроме того, власти планируют ввести дополнительные ограничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН от 21 октября, видео обнародовано в YouTube.

Главную елку страны установят на Софийской площади. Ее монтаж начнется в конце ноября. Впервые она будет искусственной и выше прошлогодней – ее высота составит 30 метров. В основе расположится гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Длина праздничных украшений составит 20 километров.

Вместо концертов на площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Пускать киевлян и гостей столицы на площадь будут партиями по сто человек.

Отмечается, что в этом году празднование Нового года в Киеве обойдется приблизительно в 35 миллионов гривен. При этом 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное - выделят меценаты.

Напомним: