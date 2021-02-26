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Стало известно, куда накануне санкций СНБО перегнали "самолеты Медведчука"

26 февраля 2021, 09:58
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Самолеты напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, говорится в расследовании журналистов.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Перед заседанием Совета нацбезопасности и обороны, на котором ввели санкции против Виктора Медведчука и его окружения, в швейцарский Сент-Галле перегнали три чартерных самолета, подсанкционных офшорных владельцев.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, в решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов. Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, которые в разный период пользовались этими бортами.

В Сент-Галле прописан бенефициарный владелец "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепродуктопроводом. Тут зарегистрирована фирма Интернешнл Трейдинг Партнерс - совладелец украинского ПрикарпатЗападтранс, которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, предназначенный для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европы.

/ Скриншот

Еще одна компания из санкционного списка - WHPA AVIA LTD - зарегистрированная на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура имеет отношение к компании с очень похожим названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого СМИ называют приближенным к главе Роснефти Игорю Сечину.

Кроме того, группа компаний Регион Сударикова может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.

санкции Виктор Медведчук новости Украины Тарас Козак
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