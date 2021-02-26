Стало известно, куда накануне санкций СНБО перегнали "самолеты Медведчука"

Виктор Медведчук / УНИАН

Перед заседанием Совета нацбезопасности и обороны, на котором ввели санкции против Виктора Медведчука и его окружения, в швейцарский Сент-Галле перегнали три чартерных самолета, подсанкционных офшорных владельцев.

Как говорится в расследовании Bihus.Info, в решении СНБО говорится о наложении санкций на 5 оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов. Две из них напрямую связаны с нардепами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, которые в разный период пользовались этими бортами.

В Сент-Галле прописан бенефициарный владелец "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепродуктопроводом. Тут зарегистрирована фирма Интернешнл Трейдинг Партнерс - совладелец украинского ПрикарпатЗападтранс, которая по сути и стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, предназначенный для перекачки дизеля из России и Беларуси в Украину и Европы.

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Еще одна компания из санкционного списка - WHPA AVIA LTD - зарегистрированная на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура имеет отношение к компании с очень похожим названием - WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого СМИ называют приближенным к главе Роснефти Игорю Сечину.

Кроме того, группа компаний Регион Сударикова может быть связана и с окружением самого Виктора Медведчука.

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Санкции против Виктора Медведчука: