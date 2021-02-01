Стало известно, почему в центре Киева появился "коридор СИЗО"

/ facebook.com/KRYM.SOS

В центре Киева возле Украинского дома переход под Европейской площадью превратился в "коридор СИЗО" в рамках арт-проекта "Підземний безвихід".

Проект посвятили 98 крымским политзаключенным, которых в неволе незаконно удерживает Кремль, говорится на странице Крим_ SOS в Facebook.

Цель проекта заключается в том, чтобы рассказать истории каждого из политзаключенных.

Переход превращает в "коридор СИЗО" грузинский художник Давид Кухалашвили.

/ facebook.com/KRYM.SOS

/ facebook.com/KRYM.SOS

В понедельник, 1 января, издание tsn.ua узнало, что презентация арт-объекта запланирована через неделю.

По замыслу, каждая из дверей скрывает за собой одну из историй политзаключенных.

Превращение перехода в Киеве в "коридор СИЗО" – опубликовано видео

Справка. "Підземний безвихід" – это совместный проект гражданской инициативы КримSOS, созданной в 2014 году после захвата Крыма Россией, и тбилисской платформы ARTIФ, которая объединяет искусство и права человека.