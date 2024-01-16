Стало известно, сколько оккупантов погибли на борту А-50

Россияне озвучили цифру свових ликвидированных над Азовским морем солдат.

https://glavred.info/ukraine/stalo-izvestno-skolko-okkupantov-pogibli-na-bortu-a-50-10533791.html Ссылка скопирована

Стало известно, сколько оккупантов погибло на борту А-50 / коллаж: Главред, фото: Википедия, Nara Dvids

Украинские военные сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. В россии озвучили, сколько военных погибли во время ликвидации авиации. Об этом сообщил Telegra-канал Fighterbomber.

Согласно данным российских захватчиков, на борту находились 11 военных, все они погибли. Однако в других источниках сообщается другая цифра, а именно - 12 лиц.

Также известно, что данный канал, скорее всего, принадлежит капитану вооруженных сил РФ Илье Туманову.

видео дня

При этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что не получал информации об уничтожении двух самолетов и направил всех в Министерство обороны.

Уничтожение российских самолетов / скриншот

Как сообщал Главред, Украина официально подтвердила сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!", - написал он.

Также, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала поражение самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 российских оккупантов над акваторией Азовского моря. Она подчеркнула, что это может отсрочить новые ракетные удары РФ по Украине.

Помимо прочего, спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат заявил, что потеря Россией одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 заставит оккупантов вести себя в небе более осторожно, но не может кардинально повлиять на расстановку сил с применением авиации на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.