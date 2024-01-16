Сбитый А-50 оказался еще одним 'аналоговнетом': СМИ раскрыли уязвимости самолета

Данные по "сверхвозможностям" российского советского самолета, вероятнее всего, являются обычной фикцией.

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В России не так много А-50 / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Данные о возможностях обнаружения целей у российского А-50 вызывают большое сомнение, считают эксперты Defense Express.

В частности, как утверждают россияне, дальность обнаружения цели типа истребитель в А-50 составляет 400 км, а на значительной высоте - 600 км.

Более того, А-50 якобы может обнаруживать и наземные цели на дальности в 300 км. Однако пропагандисты Кремля умолчали важный параметр - высота цели, что вызвало у аналитиков подозрения относительно правдивости цифр.

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"Если бы А-50 имел такие характеристики, то тогда РФ было бы достаточно держать только три самолета и на значительно большем расстоянии от фронта для полного мониторинга большей части территории Украины. Например, один над пока оккупированным Крымом, другой - над Курском, третий - рядом с границей в воздушном пространстве Беларуси", - поясняют эксперты.

Сбиты А-50 и Ил-22

14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.

Российские окружающие ресурсы подтверждают потерю Россией сразу нескольких бортов и постят фото последствий ударов, тогда как Кремль комментировать ситуацию отказывается.

А-50 - уникальный самолет для дальней радиолокационной разведки и управления, разработан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. самолет способен обнаруживать различные цели на значительных расстояниях, включая воздушные, наземные и надводные объекты.

В то же время экипажу Ил-22 удалось "выжить" благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы "отвели" ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только "задел" борт.

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.

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