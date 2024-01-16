УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

Яна Ставская
16 января 2024, 05:10
Данные по "сверхвозможностям" российского советского самолета, вероятнее всего, являются обычной фикцией.
Сбитый А-50 оказался еще одним 'аналоговнетом': СМИ раскрыли уязвимости самолета
В России не так много А-50 / коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Данные о возможностях обнаружения целей у российского А-50 вызывают большое сомнение, считают эксперты Defense Express.

В частности, как утверждают россияне, дальность обнаружения цели типа истребитель в А-50 составляет 400 км, а на значительной высоте - 600 км.

Более того, А-50 якобы может обнаруживать и наземные цели на дальности в 300 км. Однако пропагандисты Кремля умолчали важный параметр - высота цели, что вызвало у аналитиков подозрения относительно правдивости цифр.

видео дня

"Если бы А-50 имел такие характеристики, то тогда РФ было бы достаточно держать только три самолета и на значительно большем расстоянии от фронта для полного мониторинга большей части территории Украины. Например, один над пока оккупированным Крымом, другой - над Курском, третий - рядом с границей в воздушном пространстве Беларуси", - поясняют эксперты.

Сбиты А-50 и Ил-22

14 января украинские военные подбили сразу два российских самолета над Азовским морем. Речь идет об уничтожении А-50 и существенном поражении Ил-22.

Российские окружающие ресурсы подтверждают потерю Россией сразу нескольких бортов и постят фото последствий ударов, тогда как Кремль комментировать ситуацию отказывается.

А-50 - уникальный самолет для дальней радиолокационной разведки и управления, разработан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. самолет способен обнаруживать различные цели на значительных расстояниях, включая воздушные, наземные и надводные объекты.

В то же время экипажу Ил-22 удалось "выжить" благодаря мощным средствам РЭБ самолета, которые якобы "отвели" ракету на расстояние в 500 м, поэтому взрыв только "задел" борт.

Пока неизвестно, каким оружием были поражены А-50 и Ил-22. Некоторые эксперты предполагают, что спецоперация была осуществлена с использованием "блуждающего" Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ военный самолет война России и Украины
Реклама

Главное за день

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:45 Украина
"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

05:00 Политика
5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

00:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

Реклама
01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

23:00

Тяжелобольная Тышкевич высказалась о будущем материнстве: "У меня два выхода"

22:57

Польша против продления торговых льгот для Украины: FT раскрыло детали

22:25

Алла Ландар: "Виталий Белоножко оставил яркий след, волшебные воспоминания и энергию, которой хватит на века..."Фото новости компании

22:16

Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

21:25

Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины

21:18

"Буферная зона на 150 км": Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России

21:03

Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных

Реклама
20:31

Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки

20:19

Один "грохнули", осталось четыре: А-50 наводил ракеты и шпионил за ВСУ – эксперт

20:17

"Будет горячая фаза войны": Данилов призвал Запад ускорить подготовку

19:52

Порошенко купил за донаты украинцев облигаций на 156 млн под 30% собственной прибыли - эксперт

19:44

100 нардепов Верховной Рады можно мобилизовать в ВСУ - нардеп

19:15

Лунный календарь на 16 января: какие возможности ждут в этот день

19:06

Taurus могут разрушить Крымский мост: в Бундестаге требуют передать Киеву ракеты

18:57

"Взорвался": Буданов ответил, как потеря РФ А-50 и Ил-22 повлияет на фронт

18:40

РФ хочет отбить позиции на юге: Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ

18:39

Виталий Портников. Россия теряет самолетыВидеоблоги

18:39

В Украине изменится погода и налетит шторм: какая опасность ждет украинцев

18:36

Только люди с высоким IQ найдут ошибку на картинке: чрезвычайно сложная загадка

18:21

Как выбить российские установки С-300?мнение

18:00

Для одних - панацея, для других - запретный плод: чем полезна квашеная капуста

17:59

РФ "выкололи глаза": сбитый А-50 наводил ракеты на цели в Украине – Силы обороны

17:59

350 "Шахедов": военная разведка раскрыла производство дронов в России

17:35

Новое наступление на 5 направлениях: полковник ВСУ предупредил о планах врага

17:32

Музыкант популярной украинской рок-группы воюет на стороне оккупантов

17:31

Вернулся в Украину и встал на ее защиту: на фронте погиб воин с Черниговщины

17:25

"2 жирные цели за один раз": в Воздушных силах рассказали важные детали сбития самолетов

Реклама
17:20

Оккупанты накапливают большие резервы в Донецке: готовятся к новому наступлению на Авдеевку

17:10

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara

16:46

Стотысячный кулак для захвата города-миллионника: Свитан об угрозе нового штурма РФВидео

16:45

В Польше призывают готовиться к новой волне беженцев из Украины

16:27

Нужен только контейнер: простой лайфхак убережет от почернения бананов до 15 дней

16:26

Обратите внимание перед приготовлением: почему яичные желтки имеют разный цвет

16:18

Начнется полоса с бедами: что нельзя брать в руки 16 января

16:14

Новая война уже через 5 лет: Великобритания отправляет 20 тысяч солдат в Европу

15:57

"Унижает меня, как человека": Мурат Налчаджиоглу высказался про развод с Реус

15:52

А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые: СМИ раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять