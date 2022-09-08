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"Становится все жарче": оккупанты в панике срочно вывозят семьи из Херсона - глава Херсонской ОВА

8 сентября 2022, 09:03

Российским военным страшно даже тогда, когда обстрелов нет, ведь в области продолжают работать партизаны.

Херсон ВСУ войска РФ
Российские оккупанты в панике вывозят свои семьи из Херсона / Коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Российские оккупанты в панике из-за мощного контрнаступления украинских военных на Херсонщине. Они чувствуют, что "с каждым днем становится все жарче" и срочно вывозят свои семьи из Херсона. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушев, сообщает ТСН.ua.

По его данным, чаще всего оккупанты селились вместе со своими семьями в захваченных гостиницах, хостелах, базах отдыха и санаториях.

"Насколько нам известно, они даже вывезли собственные семьи из города. Ведь с каждым днем становится все жарче и неприятель несет значительные потери. Больницы переполнены ранеными и убитыми россиянами", - отметил Янушев.

Он также добавил, что оккупанты не могут найти общий язык друг с другом и сами устраивают перестрелки превращая своих же в "двухсотых".

"Недавно в Херсоне возле школы полиции произошла перестрелка между чеченцами и "ДНРовцами". Многие солдаты просто дезертируют., оккупанты четко понимают, что почти все мосты разрушены и автомобильного сообщения просто нет. Подкрепления ждать неоткуда и вопрос их уничтожения – это только вопрос времени", - рассказал глава Херсонской ОВА.

Янушев отметил, что оккупанты находятся в сильно панике и страх их не убывает даже тогда, когда обстрелов нет. Все время на оккупированных территориях продолжают работать украинские партизаны.

"Они не понимают, как херсонцы остаются такими сильными. Ежедневно движение сопротивления доказывает, что Херсон — это Украина. Партизаны продолжают убивать и калечить коллаборантов. Недавний случай с убийством нардепа – коллаборанта Ковалева яркое тому подтверждение. Каждый день в городе и области проверяются дома и гаражи, они напуганы и ищут оружие, предателей и даже объявили о вознаграждении за информацию о "подозрительных лицах". Но херсонцы не сдаются. Россиянам страшно, но дальше будет еще страшнее, я в этом уверен", - добавил Якушев.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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