Стефанчук удивил разговором с журналистами: беседу прервал гимн

Стефанчук сладко слушал гимн Украины / УНИАН

Во время сегодняшнего Марша Нации, который прошел в Киеве и ряде городов Украины по случаю Дня защитника и защитниц Украины, а также Дня украинского казачества, новоиспеченный глава Верховной Рады Руслан Стефанчук удивил своим поведение.

Спикер украинского парламента общался с журналистами, однако внезапно остановил свою речь. Причиной этому стало звучание гимна Украины.

Стефанчук молчал и задумчиво слушал "Ще не вмерла України" не проронив ни слова. Говорить он начал только после того, как песня закончилась.

В Сети мгновенно стало вирусным видео произошедшего.

"Сладкая мелодия прервала разговор и новый спикер начал внимательно слушать лучшие звуки в мире", - пишут в Telegram-каналах.

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Читайте такжеУкраинские военные получат премию и денежное обеспечениеОтметим, 8 октября, народные депутаты избрали нового спикера парламента. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера. В ходе заседания назначение Стефанчука поддержал 261 народный депутат. Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам

Напомним, сегодня в Киеве во время Марша Нации, который, к слову, стал одним из крупнейших мероприятий за последние годы, Нацкорпус разжег на Крещатике дымовые шашки. Вследствие центр столицы окутал разноцветный дым. Тушить огонь пришлось копам.

Справка:

Ежегодно День защитника Украины отмечается 14 октября. В этом году праздник выпадает на четверг.

День защитника Украины был установлен указом президента Петра Порошенко в 2014 году как государственный праздник. Он призван почтить всех тех, кто защищает честь и территориальную целостность страны, и тех, кто погиб на фронте.

Дата праздника была выбрана не случайно. 14 октября – великий религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Именно Богоматерь считалась покровительницей украинского казачества.

В 2021 году Верховная Рада поддержала изменения в названии праздника на День защитников и защитниц Украины, чтобы почтить и женщин, которые несут воинскую службу.