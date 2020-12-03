Степанов объяснил, почему карантин выходного дня был успешен

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что карантин выходного дня имел определенные позитивные стороны.

Об этом он заявил во время традиционного онлайн-брифинга Минздрава в четверг, 3 декабря 2020 года. Степанов высказал уверенность в том, что эффективность карантина выходного вскоре будет подтверждена еще и статистикой.

"У нас три недели действовал карантин выходного дня… Зачем вы его вводили? Чтобы сбить ураганное распространение COVID-19. Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%", — объяснил чиновник.

По словам Степанова, в Минздраве зафиксировали снижение уровня заболеваемости украинцев COVID-19.

"Итоговые результаты мы увидим, когда завершится текущая неделя. Но даже сейчас мы видим уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших", — подытожил министр.

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