Степанов объяснил, почему карантин выходного дня был успешен

Руководитель Минздрава выступил в рамках традиционного онлайн-брифинга ведомства.
Руководитель Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что карантин выходного дня имел определенные позитивные стороны.
Об этом он заявил во время традиционного онлайн-брифинга Минздрава в четверг, 3 декабря 2020 года. Степанов высказал уверенность в том, что эффективность карантина выходного вскоре будет подтверждена еще и статистикой.
"У нас три недели действовал карантин выходного дня… Зачем вы его вводили? Чтобы сбить ураганное распространение COVID-19. Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%", — объяснил чиновник.
По словам Степанова, в Минздраве зафиксировали снижение уровня заболеваемости украинцев COVID-19.
"Итоговые результаты мы увидим, когда завершится текущая неделя. Но даже сейчас мы видим уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших", — подытожил министр.
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Локдаун в Украине - что сообщалось ранее:
- В ноябре 2020 года, когда COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов в стране, Кабмин Украины решил пойти на ужесточение карантина.
- 11 ноября был введен карантин выходного дня.
- После того как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль утверждал, что власти Украины обсуждают ужесточение карантина.
- 2 декабря в Кабмине приняли решение не продлевать режим карантина выходного дня. По словам премьера Шмыгаля, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по COVID-19 для всей территории Украины.