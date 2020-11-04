Степанов рассказал, когда в Украине утверждят карантин выходного дня

По словам министра, Минздрав будет просить Кабмин усилить карантинные ограничения в стране.
В Украине по причине увеличения роста числа новых зараженных китайским коронавирусом (COVID-19) могут уже в ближайшее время ввести карантин выходного дня.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что ведомство уже в среду, 4 ноября, будет просить Кабмин об усилении карантинных ограничений в Украине.
"Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Например, будет закрыта большее количество магазинов, в субботу-воскресенье питания могут работать только "на вынос". Это вещи, которые уменьшают количество людей", – заявил Степанов.
При этом чиновник объяснил, что комендантский час в Украине вводить не будут. Поскольку для этой меры придется в Украине вводить чрезвычайное положение, чего в Минздраве категорически не рекомендуют.
"Количество случаев [заболевания коронавирусом - Главред] будет расти – и это наша реальность", – заявил Степанов.
Карантин в Украине - что было ранее:
- Журналисты сообщили, что Кабинет министров рассматривает вариант со введением в стране карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника.
- По состоянию на среду, 4 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 420 617 человек (за сутки +9524)