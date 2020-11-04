Степанов рассказал, когда в Украине утверждят карантин выходного дня

Максим Степанов / УНИАН

В Украине по причине увеличения роста числа новых зараженных китайским коронавирусом (COVID-19) могут уже в ближайшее время ввести карантин выходного дня.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что ведомство уже в среду, 4 ноября, будет просить Кабмин об усилении карантинных ограничений в Украине.

"Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Например, будет закрыта большее количество магазинов, в субботу-воскресенье питания могут работать только "на вынос". Это вещи, которые уменьшают количество людей", – заявил Степанов.

При этом чиновник объяснил, что комендантский час в Украине вводить не будут. Поскольку для этой меры придется в Украине вводить чрезвычайное положение, чего в Минздраве категорически не рекомендуют.

"Количество случаев [заболевания коронавирусом - Главред] будет расти – и это наша реальность", – заявил Степанов.

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