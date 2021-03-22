Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию протеста у Офсиа Зеленского

Акция в поддержку Сергея Стерненко анонсирована в день апелляции по его делу.
Сторонники осужденного радикального активиста Сергея Стерненко заявили о том, что планируют провести новую акцию протеста возле Офиса президента в центре Киева.
Акция в поддержку Стерненко анонсирована в день апелляции по его делу, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале активиста.
В сообщении конкретная дата новой акции протеста не указывается, в то же время сторонники Стерненко утверждают, что планируют вновь собраться возле Офиса президента.
При этом в сообщении выражается благодарность участникам прошлой акции, которая переросла в прогром ОП.
"Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки", - говорится в сообщении.
Сторонники Стерненко добавили, что помогают задержанному у ОП ветерану АТО Владу Сорду и "внимательно следят" за ходом его дела.
"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", - говорится в сообщении.
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Беспорядки у Офиса президента:
- У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
- Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
- Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
- Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
- Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.
Дело Стерненко:
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко и второму фигуранту дела Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 года и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по статье 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.