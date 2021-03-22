Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию протеста у Офсиа Зеленского

Акция протеста закончилась погромом ОП / УНИАН

Сторонники осужденного радикального активиста Сергея Стерненко заявили о том, что планируют провести новую акцию протеста возле Офиса президента в центре Киева.

Акция в поддержку Стерненко анонсирована в день апелляции по его делу, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале активиста.

В сообщении конкретная дата новой акции протеста не указывается, в то же время сторонники Стерненко утверждают, что планируют вновь собраться возле Офиса президента.

При этом в сообщении выражается благодарность участникам прошлой акции, которая переросла в прогром ОП.

"Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки", - говорится в сообщении.

Сторонники Стерненко добавили, что помогают задержанному у ОП ветерану АТО Владу Сорду и "внимательно следят" за ходом его дела.

"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", - говорится в сообщении.

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Беспорядки у Офиса президента:

У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.

Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.

Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.

Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко: