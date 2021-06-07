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Страны ЕС открывают границы для украинцев: новые правила въезда

7 июня 2021, 17:56
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Две страны Европы открыли границы для украинских туристов.

Франция_Париж_туризм_Эйфелева башня
Франция открывает границы для иностранных туристов / 1zoom.ru

На этой неделе свои границы для туристов открывают две европейские страны – Испания и Франция, но с условием.

Въезд на территорию государств будет разрешен только тем туристам, которые сделали прививки от коронавируса.

Теперь, вакцинацию в два этапа необходимо завершить не позднее, чем за две недели до путешествия. Препараты должны быть одобрены ВОЗ или Европейским регулятором, из которых в Украине имеются Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Испания открывается для вакцинированных туристов с понедельника, 7 июня. Никаких дополнительных проверок или ограничений для туристов, которые получили обе дозы вакцины, вводить не будут.

Посетить Францию украинцы смогут уже с 9 июня, предъявив отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации. Кроме того, во Франции для жителей Украины предусмотрен 7-дневный режим изоляции.

Правительство распределило страны мира на три зоны: "зеленую", "оранжевую" и "красную".

Украина, как и большинство стран, оказалась в "оранжевой". В этот список попали те страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной.

Так, въезд в Испанию или Францию можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста. Если вакцинации нет, то въехать в страну можно будет только с обоснованием серьезной необходимости.

Также жители стран, которые уже вакцинированы, смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

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К красной зоне отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Это, в частности ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.

Открытие границ для украинцев - о чем ранее сообщал Главред:

Европейский Союз 26 февраля принял решение о том, что в связи со сложной ситуацией в Европе, связанной с эпидемией COVID-19, границы для туристических и нецелевых поездок в странах ЕС открывать пока не будут.

Лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств. Брюссель планирует ввести такие сертификаты уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Евросоюз путешествия безвиз
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