Атаки будут продолжатся: Арестович назвал главную задачу ВСУ

Алексей Арестович поведал об успехах ВСУ / Фото УНИАН

Удары ВСУ по Херсонщине говорят о том, что наше военное командование стремится существенно ослабить группировки российских войск как на правом берегу, так и на левом, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он отметил, что по левому берегу Херсонской области сегодня было нанесено по меньшей мере 5-6 ударов. Также он вспомнил о взрывах в Мелитополе.

Арестович считает, что атаки будут продолжаться.

"Это показывает, что наше командование ставит перед собой задачу не только ослабление группировки на правом берегу, но и на левом берегу", - сказал он.



Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

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Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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