Суд избрал меру пресечения участнику погромов под ОПУ

Участника акции протеста отправили под домашний арест / Фото Reuters

Участника акции протеста и погрома на Банковой, лидера общественного движения Гонор Сергея Филимонова суд отправил на два месяца под домашний арест.

Такую меру пресечения просили прокуроры. Соответствующее решение принял 1 апреля Печерский суд Киева, сообщает Суспільне.

При этом заседание по делу другого участника акции Алексея Белковского – его адвокат объявил отвод судьи.

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