Суд избрал меру пресечения участнику погромов под ОПУ

Такую меру пресечения просили прокуроры. Соответствующее решение принял 1 апреля Печерский суд Киева.
Участника акции протеста и погрома на Банковой, лидера общественного движения Гонор Сергея Филимонова суд отправил на два месяца под домашний арест.
Такую меру пресечения просили прокуроры. Соответствующее решение принял 1 апреля Печерский суд Киева, сообщает Суспільне.
При этом заседание по делу другого участника акции Алексея Белковского – его адвокат объявил отвод судьи.
Беспорядки у Офиса президента - о чем ранее писал Главред:
- Под зданием администрации главы государства Владимира Зеленского в субботу, 20 марта, прошла акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Его обвиняют в похищении и пытках Сергея Щербича.
- Протестная акция переросла в беспорядки, в ходе которых сторонники Стерненко забросали здание Офиса президента петардами и файерами. Также сооружение облили красной краской.
- Кроме того, протестующие установили у входа в ОП салютные установки и пустили фейерверк в честь дня рождения Стерненко.
- По оценкам экспертов, зданию Офиса президента нанесен ущерб в размере 2 миллионов гривен.
Автор: Екатерина Трохимчук