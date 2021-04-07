Суд оставил экс-нардепа Семенченко в СИЗО до конца мая

Семенченко будет находится в СИЗО до 24 мая. По словам экс-нардепа, он не удивлен такому решению суда.
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании, и оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений.
Семенченко будет находится в СИЗО до 24 мая. По словам экс-нардепа, он не удивлен такому решению суда, сообщает Страна.
"Через две недели, если меня оставят под стражей, я обнародую данные по созданию военного формирования, в формировании которого меня обвиняют. Люди, которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно", - заявил Семенченко.
Дело Семенченко - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомощь Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
Автор: Адриана Бубновская