Суд оставил экс-нардепа Семенченко в СИЗО до конца мая / facebook.com

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании, и оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений.

Семенченко будет находится в СИЗО до 24 мая. По словам экс-нардепа, он не удивлен такому решению суда, сообщает Страна.

"Через две недели, если меня оставят под стражей, я обнародую данные по созданию военного формирования, в формировании которого меня обвиняют. Люди, которые могут мыслить, понимают, что без одобрения СБУ такое формирование создать невозможно", - заявил Семенченко.

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