Суд постановил уволить Сытника с должности главы НАБУ

Артема Сытника суд требует уволить с должности главы НАБУ / УНИАН

Окружной административный суд Киева постановил уволить должности директора НАБУ Артема Сытника и обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры.

"Действительно, суд сегодня вынес решение, которым, в частности, обязал Минюст внести данные в госреестры касательно того, что Сытник не является директором НАБУ", - сказал источник в ОАСК.

Также 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение. Уточняется, что в рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

Основанием, по информации, является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. В ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Читайте такжеРезонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуацииСуд обязует Кабинет министров принять меры по соблюдению антикоррупционным бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя.

Отметим, в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы Росток-Холдинг. После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили. Он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

Увольнение Сытника