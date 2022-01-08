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Сумма штрафа – около 65 000 гривен: работодателям Украины запретили указывать пол в вакансиях

8 января 2022, 14:24
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Работодателям теперь запрещено указывать в вакансиях, что работа предлагается исключительно для женщин, или только для мужчин.

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Работодателям грозит штраф в размере десяти минимальных зарплат за указание пола в вакансиях / Фото pixaby

В Украине с 8 января 2022 года вступили в силу изменения в закон о рекламе, согласно которым компаниям, указывающим в вакансиях формулировки "работа только для женщин/мужчин", грозит штраф на сумму около 65 000 гривен. Работодатели также не имеют права требовать от граждан сведений о личной жизни. Под требования закона подпадает любое объявление с вакансией.

Как сообщает ain.ua, изменения в закон о рекламе предусматривают штрафы для работодателей в случае указания пола в вакансиях. Еще с 1996 года законодательство запрещает дискриминацию, в том числе, по признакам пола, расы, возраста, религии в рекламных объявлениях, к которым также относятся и вакансии работодателей. Пункты закреплены в статье 24.

Работодателей могут оштрафовать на 65 тысяч гривен

8 января 2022 года вступили в силу изменения в закон. Если будет выявлено, что работодатель дискриминирует людей по признакам пола, компании грозит штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, которая установлена государством на момент штрафа. Сейчас минималка в Украине – 6500 гривен. Таким образом, компанию-нарушителя оштрафуют на 65 тысяч гривен.

Любое рекламное объявление подпадает под закон

Как рассказали в пресс-службе сайта поиска работы Work.ua, под действующий закон и вступившие в силу изменения подпадает любое объявление. Кроме специфических вакансий, работодателям также запрещается указывать не только пол, но и требовать от соискателей предоставление информации о личной жизни.

Как будет работать система штрафов

В Work.ua говорят, что штрафовать компании будут следующим образом. Государственная служба труда составит распорядительный документ о штрафе на основании акта проведенной проверки. Речь идет о результатах по итогам изучения материалов, на основании которых было принято решение о штрафе.

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Компания-работодатель уплачивает штраф в госбюджет по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Уплатить штраф нужно будет в течение 15 дней с момента получения документа о штрафных санкциях. В случае неуплаты дело отправляется в суд, и тогда компания должна будет заплатить уже в принудительном порядке.

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