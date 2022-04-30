Супергерой-легенда: в ВСУ рассказали о наводящем ужас на рашистов Призраке Киева

В ВСУ рассказали о защитниках украинского неба / Facebook/kpszsu

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о легендарном Призраке Киева, который защищает небо Украины от российских оккупантов.

В сообщении отмечается, что Призрак Киева не погиб. Вместе с тем в ВСУ подтвердили, что герой Украины Степан Тарабалка не является Призраком Киева и на его счету менее 40 сбитых самолетов противника.

Подчеркивается, что 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" — добавили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.

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