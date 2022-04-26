Супруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую пару

Погибшие одесситы Богдан и Мила / Facebook В.Кас

В Одессе стало известно о молодых супругах, погибших во время попадания ракеты в многоэтажку 23 апреля.

Об этом в социальных сетях сообщают друзья погибших мужа и жены Милы и Богдана. В частности, об этом написала знакомая супругов Вероника Кас. По ее данным, погибшая женщина была беременна.

"В одну секунду мы потеряли вас…. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась… России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!", - написала она.

Она называет российских военных нелюдями, вымышленной расой, которой никогда не понять, не осознать ужаса, который она творит.

/ Facebook В.Кас

В свою очередь соседка супругов Ольга Самара рассказала, что квартиры супругов в результате ракетного удара вообще нет – вместо нее зияет дыра. Семья этой женщины в настоящее время также осталась без крова, так как их квартира для проживания не пригодна.

Ракетный удар РФ по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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