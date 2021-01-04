Супрун уехала из Украины – СМИ

Бывшая министр отправилась в США.
Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уехала из Украины, она улетела в США.
Как заявил Стране глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман, Супрун отправилась в Америку 4 января.
"По моей информации, сегодня Супрун улетела в США. Непонятно - на время или "с концами". Если учесть ее "подготовительную работу", можно предположить второй вариант", - сказал Глузман.
Он добавил, что бывшая министр была назначена на пост по инициативе экс-президента Петра Порошенко.
"Но она же появилась в Украине не просто так. Ее Порошенко "добровольно" назначил, что мне лично подтверждал экс-генпрокурор Луценко и американские дипломаты. Следовательно, и заинтересованных в ее отбытии из Украины нужно искать в том же окружении", - заявил он.
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Напомним, Супрун 1 января опубликовала пост, в котором заявила, что данное сообщение является последним на ее личной странице, и она прощается с украинцами.
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