Свирепая стихия: в Одесской области людей вытаскивали из снежного плена

Для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают два стационарных и один передвижной пункт обогрева.
В четверг, 28 января, спасатели за день вытащили из снежного плена около тысячи человек, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.
"За период непогоды осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистку дорог. Благодаря этому изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 лицам, в том числе 13 детей", - сказано в сообщении.
Для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают два стационарных и один передвижной пункт обогрева, пункт питания на 306-м километре автотрассы Одесса-Киев.
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Подразделения ГСЧС также привлекаются к распиливанию и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.
Атака непогоды: что известно
- Ранее сообщалось о том, что в течение суток с 27 на 28 января погода в Украине существенно ухудшилась - с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.
- Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Одесской и Николаевской областях.
- Циклон принес снегопад, метели, налипание мокрого снега, порывистый ветер.
- Прирост снежного покрова в Одесской, Николаевской областях составлял от 30 до 40 см, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра; в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.