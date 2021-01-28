Свирепая стихия: в Одесской области людей вытаскивали из снежного плена

В четверг, 28 января, спасатели за день вытащили из снежного плена около тысячи человек, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"За период непогоды осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистку дорог. Благодаря этому изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 лицам, в том числе 13 детей", - сказано в сообщении.

Для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают два стационарных и один передвижной пункт обогрева, пункт питания на 306-м километре автотрассы Одесса-Киев.

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Подразделения ГСЧС также привлекаются к распиливанию и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.

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