"Так чей же борщ": Ницой ответила на болезненный для украинцев вопрос

Лариса Ницой рассказала чей борщ / УНИАН

На Главреде состоялся чат с писательницей, педагогом, общественным деятелем Ларисой Ницой. Она рассказала о многих волнующих украинцев вопросах и коснулась темы борща, вокруг которой между Россией и Украиной возникла очередная дележка.

"Так они же все потырили: матрешки - у Китая, пельмени - где-то там же, а теперь наш борщ тырят. У меня такое впечатление, что русские не могут создать чего-то своего – нация "что вижу, все мое"! Для нас многие вопросы, которые задают русские, выглядят несерьезными, потому что мы - очень духовная нация", - подчеркнула писательница.

По ее словам, украинскую нацию любит Бог и у него есть по этому поводу свой замысел. Украинцы доверчивы и искренни, как дети. И отличаются всепрощением. Именно поэтому наша нация является божьим и светлым народом. Однако Ницой уверена, что гражданам Украины стоит учиться "быть зубастыми и выгрызать свое".

"Когда-то мы были воинственным народом и умели защищать свое. Наши предки до христианства имели очень тесную связь с природой, понимали ее, наши волхвы могли управлять стихиями", - в этом она видит главную особенность украинского народа.

Также Ницой утверждает, что украинцам стерли память и создали амнезию, по-новому запрограммировав наши головы.

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Но, по ее словам, еще не все потеряно. Ведь уже начинает срабатывать генетическая память.

"Казалось бы, мы бедны и затюканы, но смотрим на трактовку определенных вещей цивилизованными европейцами и думаем, что это какая-то ерунда, очевидная вещь", - говорит общественный деятель.

Писательница отметила, что украинский национализм совершенно не такой, как в других странах. Украинцы, любя свое, но никогда не ставят себя выше других.

"Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим. Иди к нам". Так же мы реагируем и на московские дикости, например, на развязанный россиянами спор относительно борща. Для нас это очевидные вещи, потому что мы находимся на высшей ступени развития", - заключила Ницой.

Она считает, что этот вопрос поднимать и вовсе не стоит, а претензии России по-другому, как смешными, не назовешь.

Напомним, ранее Ницой заявила, что московиты сфабриковали историю и навязали ее нам. Более того, они и дальше продолжают это делать, строя свою политику на подобных мифах. Она считает, что русские не могут строить свою политику без мифа о "едином народе". В таком случае раскрывается тайна, что они - пустое место.