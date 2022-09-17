Такие заявления - вопиющие: Киев ответил на предложение экс-главы МИД Румынии "поделиться" территориями с соседями

Киев ответил на предложение экс-главы МИД Румынии "поделиться" территориями / digi24.ro / УНИАН

Украина считает неприемлемыми заявления бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги ‒ о том, что официальный Киев должен пойти на территориальные уступки другим странам. Такое сообщение появилось на официальной странице МИД Украины в Twitter.

Заявления Марги в то время ‒ сделанные именно в тот момент, когда Украина защищается от российской военной агрессии, украинские дипломаты назвали вопиющими.

"Сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности, нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов – основа безопасности и стабильности на континенте", ‒ резюмируется в заявлении.

Напомним, ранее Андрей Марга, бывший коммунист и осведомитель румынских спецслужбв разговоре с журналистами агентства Digi24 утверждал, что нынешние границы Украины слишком велики, и предлагал "уступить территорию".

Якобы официальный Киев должен отдать: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, а России – Донбасс и Крым.

Ранее социологи выяснили, что подавляющее большинство украинцев не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с РФ.

Социологи сообщили, что для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (этот показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом, проведенном в июле).

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