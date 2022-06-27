Тактический отход из Северодонецка: войска РФ получили по зубам от ВСУ - Пентагон

Боец ВСУ / Фото УНИАН

Перед тактическим отходом из Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам существенный урон.

"Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли", - цитирует корреспондент издания Politico Джек Детч высокопоставленного чиновника Пентагона на закрытую встрече с прессой.

В сообщении также отмечается, что американская разведка зафиксировала освобождение ВСУ ряда населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.

Кроме того, Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.

Новая тактика РФ

Вместе с тем, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все больше привлекают отставных офицеров и пополняют резервы бывшими военнослужащими.

Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массивных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

Читайте такжеПод Славянском штурм оккупантов нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерями

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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