Тактический отход из Северодонецка: войска РФ получили по зубам от ВСУ - Пентагон

Американская разведка зафиксировала освобождение ВСУ ряда населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.
Перед тактическим отходом из Северодонецка подразделения Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам существенный урон.
"Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли", - цитирует корреспондент издания Politico Джек Детч высокопоставленного чиновника Пентагона на закрытую встрече с прессой.
В сообщении также отмечается, что американская разведка зафиксировала освобождение ВСУ ряда населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.
Кроме того, Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.
Новая тактика РФ
Вместе с тем, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все больше привлекают отставных офицеров и пополняют резервы бывшими военнослужащими.
Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массивных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.
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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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