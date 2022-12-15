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Тактика "мясорубка": Резников назвал вероятные сроки масштабного наступления РФ

15 декабря 2022, 19:18
Оккупанты РФ могут начать новую волну наступления, не исключил министр обороны Украины.
Резников, ВСУ
Алексей Резников не исключил обострение ситуации на фронте / коллаж фото УНИАН

Кремлевская верхушка не оставила попыток найти новые решения, как добиться победы в войне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, оккупанты могут начать новую волну наступления в феврале 2023 года. Такое заявление глава Минобороны сделал в интервью британскому изданию The Guardian.

При этом он объяснил, что такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат, которых призвали по приказу Владимира Путина.

Министр обороны напомнил, что в рамках "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч уже задействованы в усилении подразделений, а еще 150 тысяч - тщательно готовятся к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — предупредил он.

Резников добавил, что РФ, вероятно, продолжит мобилизацию своих граждан и дальше, поскольку основной тактикой оккупантов является "мясорубка", когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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