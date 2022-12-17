Тактика врага во время ракетных ударов была другой: Арестович рассказал подробности

Во время атаки оккупанты использовали меньше ракет, чем обычно, и били не только по энергетическим объектам.

Оккупанты изменили тактику ракетных ударов по Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты во время ракетной атаки на Украину 16 декабря немного изменили свою тактику. Это указывает на то, что в РФ серьезные проблемы с ракетным запасом. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Радио НВ.

Кроме объектов энергосети оккупанты также пытались уничтожить командные пункты ПВО и войска радиотехнической разведки. Именно они фиксируют запуски ракет и взлет российских самолетов, а также предупреждают об опасности с воздуха.

Он также отметил, что во время атаки оккупанты использовали значительно меньше крылатых ракет воздушного базирования и взяли акцент на "Калибры". По его данным, враг использовал в два раза меньше ракет, чем раньше.

"Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирование все же понемногу заканчиваются. С другой стороны, это свидетельствует о том, что "Калибры", они все же производят. И, как говорило Главное управление разведки, до 40 штук в квартал они могут сделать новых. Они накапливают, а затем стреляют", - сказал Арестович.

Ракетный удар РФ по Украине 16 декабря

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. По его словам, всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

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