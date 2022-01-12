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"Тайная" военная помощь на $200 млн: Украина получит от США радиолокационные системы и морское оборудование

12 января 2022, 06:49
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Пока что ни одно оружие из 200-миллионного пакета помощи еще не дошло до Украины. Сроки первых поставок также пока что неизвестны, пишет Politico.

Байден
Байден списал в рамках своих полномочий средства в пользу Украины / Фото Reuters

США одобрили выделение Украине дополнительной оборонной поддержки в размере 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Штаты предоставят стране радиолокационные системы и морское оборудование.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на ряд собственных источников в американском и украинском правительствах,

Отмечается, что пакет поддержки на 200 миллионов долларов утвердили в пределах полномочий президента США Джо Байдена на списание средств, согласно которым он может оказать помощь находящейся в опасности стране.

Для принятия соответствующего решения американский лидер должен поручить госсекретарю и министру обороны выделить из запасов Пентагона определенный объем помощи, после чего сообщить Конгрессу, что "непредвиденная чрезвычайная ситуация нуждается в немедленной военной помощи".

Издание отмечает, что несколько сотрудников Конгресса США заявили, что не знали о решении оказать Киеву дополнительную оборонную поддержку и впервые услышали о ней во время недавнего тайного брифинга.

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Тем временем советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности рассказал изданию, что Киев "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

Читайте такжеОдин на один с Россией: есть ли Украине на кого положиться в 2022 году"Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы результат", — отметил украинский чиновник.

По данным издания, пока что ни одно оружие из 200-миллионного пакета помощи еще не дошло до Украины. Сроки первых поставок пока неизвестны.

Politico отмечает, что Джо Байден уже использовал свои полномочия по списанию средств. Так, в августе незадолго до встречи с Зеленским он обязал США предоставить Киеву военную помощь на сумму 60 миллионов долларов. Часть этого транша, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, прибыла в Украину в прошлом месяце.

Как сообщал Главред, впервые информацию об одобрении США дополнительной оборонной поддержки для Украины в размере 200 миллионов сообщила корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд. По ее словам, решение было принято на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины.

По ее словам, эту информацию подтвердили четыре источника.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", — написала Этвуд.

Возможное вторжение России в Украину

8 января 2022 года американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся около 100 тысяч российских военных. В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

Свежая карта составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

При этом опрошенные NYT аналитики не смогли однозначно сказать, намерена ли Россия напасть на Украину. В то же время они отметили, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

11 января The New York Times написало, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне. Как отмечает издание, представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

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