Теракт в Луцке: сообщник Кривоша вышел на свободу

Сообщника Кривоша отпустили под залог / vl.npu.gov.ua

Предполагаемый сообщник луцкого террориста, который захватил автобус с людьми, Дмитрий Михайленко вышел из-под стражи во вторник, 28 июля.

За него был внесен залог в размере 175 тысяч гривен.

Об этом заявил адвокат Михайленко Андрей Костяной, передает Суспільне.

По его словам, залог внесли родственники мужчины.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он взял их в заложники. Мужчина требовал от президента и украинских чиновников выполнить его требование - записать видео с текстом "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Требование террориста выполнил Владимир Зеленский, после чего Кривош освободил заложников, а сам был задержан.

Теракт в Луцке

Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.

Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.

Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.

Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.