Только Киев и 8 регионов - "желтые": в Минздраве рассказали о том, сколько областей - "оранжевые"

Как сообщают представители пресс-службы главного медицинского ведомства Украины, страну постепенно и постепенно вновь захлестывает коронавирус COVID-19.
В Украине "желтой" зоне коронавирусного карантина соответствуют только восемь областей и столица. Как рассказали представители пресс-службы Минздрава, другие регионы соответствуют "оранжевому" уровню.
По данным ведомства, "желтой" зоне по коронавирусу соответствуют:
- Киев,
- Винницкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Кировоградская область,
- Николаевская область,
- Ровенская область,
- Черкасская область.
Все остальные области Украины, говорят в Минздраве, полностью соответствуют уровню "оранжевых" зон.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.
Позднее в Сети появилась информация о том, что 10 октября нынешнего года, Херсонская и Харьковская области из-за роста количества заболевших COVID-19 будут переведены в "красную" зону карантина.
По состоянию на утро 11 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. В том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека.