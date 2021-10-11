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Только Киев и 8 регионов - "желтые": в Минздраве рассказали о том, сколько областей - "оранжевые"

11 октября 2021, 13:10

Как сообщают представители пресс-службы главного медицинского ведомства Украины, страну постепенно и постепенно вновь захлестывает коронавирус COVID-19.

Киев,локдаун
Киев,локдаун / УНИАН

В Украине "желтой" зоне коронавирусного карантина соответствуют только восемь областей и столица. Как рассказали представители пресс-службы Минздрава, другие регионы соответствуют "оранжевому" уровню.

По данным ведомства, "желтой" зоне по коронавирусу соответствуют:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Кировоградская область,
  • Николаевская область,
  • Ровенская область,
  • Черкасская область.

Все остальные области Украины, говорят в Минздраве, полностью соответствуют уровню "оранжевых" зон.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

Позднее в Сети появилась информация о том, что 10 октября нынешнего года, Херсонская и Харьковская области из-за роста количества заболевших COVID-19 будут переведены в "красную" зону карантина.

По состоянию на утро 11 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8832 жителей страны. В том числе заболели 863 ребенка и 78 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 672 человека; летальных случаев - 207; выздоровели - 2053 человека.

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