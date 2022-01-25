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"Тонкости дипломатической игры": Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ

25 января 2022, 20:41

По словам Зеленского, власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны эвакуируют своих дипломатов из Украины, но не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что Украина работает с партнерами для деэскалации ситуации.

"Посольства стран ЕС и многие другие покидают всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - заявил он.

Что еще сказал Зеленский в видеообращении

"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые — просто слухи. Некоторые - откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", - отметил Зеленский.

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Он заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".

"Не бойтесь Интернет. Пусть Интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логическим и положительным мышлением", - сказал Зеленский.

Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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