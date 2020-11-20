Тотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию

В ОП прокомментировали вероятность локдауна на новогодние праздники.
Заместитель главы Офисе президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что власти еще не решили, будут ли вводить новый локдаун на новогодние праздники.
По его словам, идея введения более жесткого карантина на Новый год и Рождество не новая, эту возможность обсуждают в том числе в Европе.
"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.
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Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель уже в декабре.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.