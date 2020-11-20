Тотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию

В Украине планируют ввести жесткий карантин / УНИАН

Заместитель главы Офисе президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что власти еще не решили, будут ли вводить новый локдаун на новогодние праздники.

По его словам, идея введения более жесткого карантина на Новый год и Рождество не новая, эту возможность обсуждают в том числе в Европе.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

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Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос введения жесткого карантина в Украине на несколько недель уже в декабре.

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