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Трагедия на охоте в Николаевской области: СМИ утверждают, что погиб бывший замоблвоенкома

5 декабря 2021, 10:55
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Мужчина получил огнестрельное ранение и погиб в результате полученных телесных повреждений.

Один из компании произвел выстрел, пуля попала в находящегося рядом человека / Пресс-служба Нацполиции в Николаевской области

В Николаевской области возле села Михайловка во время охоты погиб 44-летний мужчина. Он умер в результате телесных повреждений после огнестрельного ранения. Правоохранители не называют имя человека, но СМИ утверждают, что погиб бывший заместитель областного военного комиссара региона Александр Жолудь.

Согласно информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции Николаевской области, трагический инцидент случился в субботу, 4 декабря, возле села Михайловка во время охоты.

"Мужчина получил огнестрельное ранение в грудь и в результате от полученных телесных повреждений погиб", - сообщили правоохранители.

В сообщении указано, что по предварительным данным, мужчина приехал на охоту со знакомыми. Один из компании произвел выстрел и попал в человека, который погиб. Полиция изъяла охотничье оружие и открыла уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.

Как утверждает местное издание Новости N, погиб бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь. Журналисты говорят, что им позвонили знакомые погибшего, которые сказали, что роковой выстрел был произведен именно в тот момент, когда ружье оказалось в руках командира батальона ТРО Василия Рогозы. Жолудь в этот момент находился рядом и был ранен с близкого расстояния. Травма стала смертельной.

Полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.

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